Tragico impatto sulla Teggiano-Polla: morti due giovani, ferite 5 persone Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre vetture

Ancora strade di sangue nel Salernitano. Nel tardo pomeriggio si è verificato un tragico incidente sulla provinciale Teggiano-Polla, nel tratto compreso tra Teggiano e San Pietro al Tanagro. Ad avere la peggio nell’impatto - che ha visto coinvolte tre vetture - sono stati due giovani originari del Vallo di Diano che hanno perso la vita. Ferite altre cinque persone che viaggiavano a bordo delle altre due auto rimaste coinvolte nell’incidente e che sono state trasportate al “Curto” di Polla per accertamenti. Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dolore nel Vallo di Diano per l’ennesima tragedia avvenuta sulle strade salernitane.