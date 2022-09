Salerno, topo entra in casa e le morde la guancia. La denuncia: "Troppo degrado" Ancora tante le segnalazioni e polemiche da parte dei cittadini sulla presenza di micro discariche

Un topo entra in casa e le morde la guancia. È la brutta avventura capitata ad una cittadina salernitana, residente al primo piano di via Matteo Liberatore, una traversa di via Pio XI. La donna, nel raccontare quanto avvenuto, ha riacceso i riflettori sulle condizioni di degrado in cui versano alcune zone della città.

Dopo essersi svegliata per il dolore ed essesi trovata di fronte il topo, entrato dal balcone, la donna ha subito contattato il suo medico di base che le ha prescritto una cura di antibiotici.

E' ancora allarme sporcizia. Sono diverse le polemiche da parte dei cittadini che lamentano in molte zone della città la presenza di blatte e topi, anche a causa delle numerose microdiscariche.