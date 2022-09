Castellabate, anziano cade in casa: intervento dei vigili del fuoco L'episodio è accaduto nel centro della frazione Santa Maria

Un anziano, nel tardo pomeriggio di ieri, è scivolato nella propria abitazione, in piazza Conte, a Santa Maria di Castellabate. Nulla di grave per l'anziano che ha però dovuto ricorrere al supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per essere tirato fuorti dall'abitazione.

Sul posto anche i sanitari della Croce Bianca per prestare le cure necessarie all'uomo, che vive in casa con il figlio. La presenza di una scala molto stretta ha reso, infatti, necessario l'intervento anche dei caschi rossi per far uscire l'uomo dall'abitazione.

Per lui, fortunatamente, nulla di grave.