Settimana europea della Mobilità, controlli straordinari sulla Napoli-Salerno L'attività sarà effettuata dalla Polizia Stradale

In occasione della settimana europea della Mobilità la Polizia Stradale di Salerno predisporrà sull’intero territorio provinciale servizi mirati per ridurre le principali cause d'incidenti, individuabili nell'elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo e nell’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione).

Per questi servizi, sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, saranno utilizzate anche auto con colori di serie (auto civili) e nella mattinata del 21 settembre sarà installato un autovelox mobile all’altezza di Torre del Greco. L’iniziativa si accompagnerà allo svolgimento di attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

La campagna è compiutamente illustrata alla pagina web: www.roadpolsafetydays.eu

Tutti coloro che vorranno sostenere la campagna sono invitati a visitare il sito, cliccando sul tasto “pledge” (trad. impegno), tramite il quale, ciascun utente della strada, inserendo la propria email ed il proprio nome, sottoscriverà formale impegno a rispettare le regole del codice stradale nell’ottica della riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee.