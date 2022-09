Vallo della Lucania, violenta rissa tra studenti alla fermata del bus Su quanto accaduto indagano i carabinieri

Una violenta rissa tra studenti è avvenuti oggi al terminal bus di Vallo della Lucania. Un folto gruppo di studenti, per cause ancora da accertare, sono venuti alle mani. E non solo. Calci, spugni, spintoni, di tutto di più. La scena della violenta rissa è stata ripresa anche dagli smartphone e, nel giro di poche ore, le immagini hanno fatto il giro della rete.

Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia per ricostuire quanto accaduto. A fronteggiarsi probabilmente sono stati due gruppi di ragazzi, per cause però ancora da capire.