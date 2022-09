Capaccio Paestum, finanzieri acquisiscono documenti presso il Comando dei vigili Le fiamme gialle hanno agito su apposito decreto della Procura di Salerno

Fiamme gialle al Comando della polizia locale di Capaccio Paestum, lungo il centrale Viale della Repubblica. I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Eboli, agli ordini del tenente colonnello Massimo Otranto, su delega della Procura della Repubblica di Salerno, hanno acquisito numerosi atti e documenti, dando esecuzione ad un apposito decreto emesso dall’autorità giudiziaria.

Nessuna nota ufficiale, per il momento, anche se non risultano indagati o specifiche accuse di reato. Potrebbe anche trattarsi di un filone relativo ad altra indagine collaterale e dunque non riguardante l'attività dei vigili capaccesi diretti dal maggiore Natale Carotenuto.

Secondo quanto trapelato, le fiamme gialle avrebbero prelevato corposo materiale d’archivio relativo agli ultimi anni, sia in forma cartacea che telematica dai pc, nell’Ufficio Verbali, al quale sarebbero stati apposti anche i sigilli.