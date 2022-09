Ladri in azione nel Cilento: cittadini esasperati organizzati in ronde serali Inseguimento ieri sera nei confronti di un'auto sospetta

Ancora ladri in azione nel Cilento. Le ultime segnalazioni arrivano da Ceraso, dove i malviventi hanno preso di mira abitazioni private e attività commerciali. Rubata, inoltre, un'automobile.

Inseguimento, invece, nella notte scorsa a Massicelle da parte dei carabinieri di un atto sospetta. A segnalare la presenza del mezzo sospetto sono stati i residenti che, dopo l’ultima ondata di furti, hanno organizzato delle ronde serali. L’auto non è stata acciuffata, ma i militari dell’Arma avrebbero in ogni caso recuperato elementi utili per individuare i presunti autori dei furti. Proprio la zona tra Massicelle, Futani e San Severino di Centola è stata la più colpita nelle ultime settimane. E ad agire sarebbe proprio la stessa banda, che già in uno degli ultimi tentativi di furto ha rischiato di essere acciuffata.

La loro presenza, infatti, qualche sera fa non è passata inosservata a Castinatelli, frazione di Futani, perché l'intero vicinato si è svegliato, con un gruppo di residenti che ha perfino provato a raggiungere i ladri. Ma in quella circostanza i malviventi sono riusciti a fuggire, lasciando però la refurtiva e il mezzo utilizzato, un doblò rubato in precedenza, in mezzo alla strada. Continuano intanto le indagini dei militari, mentre anche i cittadini proseguono nelle loro ronde serali.