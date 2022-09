Salerno: a fuoco il deposito di un negozio di abbigliamento, ferito il titolare Sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura in via Pietro del Pezzo, a Torrione. Per cause ancora non chiare un incendio si è sviluppato in un deposito di capi d'abbigliamento. Ad intervenire in un primo momento è stato proprio il titolare dell'attività che ha cercato di spegnere le fiamme in attesa dei vigili del fuoco. L'uomo si è però ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

I caschi rossi hanno poi spento l'incendio. Toccherà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il rogo ha danneggiato anche un'auto in sosta.