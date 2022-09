Castellabate, turista soccorso in eliambulanza a Punta Tresino L'uomo, un 70enne, è scivolato sugli scogli

Un turista di 70 anni è stato salvato, nella giornata di ieri, a Punta Tresino, tra Castellabate e Agropoli, dopo essere scivolato sugli scogli. Provvidenziale è stato l'intervento di un'eliambulanza e degli uomini del soccorso alpino e speleologico della Campania.

L'uomo, di origini austriache, era in compagnia di alcuni familiarsi quando all'improvviso sarebbe scivolato sugli scogli, riportando diversi traumi.

L'incidente è avvenuto in una zona impervia tanto da rendere impossibile l'intervento di un'ambulanza via terra. Quindi, sono stati mandati sul posto gli uomini del soccorso alpino e speleologico della Campania per prestare le prime cure al malcapitato.

Per portare via il 70enne è stato però necessario l'intervento dell'elimabulanza, con un operatore che si è calato dal velivolo ed ha imbracato il turista, successivamente trasferito a Vallo della Lucania.

L'uomo ha riportato un violento trauma, ma non è in pericolo di vita.