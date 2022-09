Salerno, crolla albero in strada: tragedia sfiorata nella notte in via Pio XI Le foto pubblicate sulla pagina Facebook del gruppo “Figli delle chiancarelle”

Tragedia sfiorata, questa notte, in via Pio XI. Un grande albero si è completamente spezzato, collassando in strada ed invadendo parte della carreggiata e parte di largo Guido Scocozza, a pochi metri dal Psaut di via Vernieri. Quanto accaduto è stato testimoniato da un cittadino che ha poi ricondiviso gli scatti su Facebook, nel gruppo social "Figli delle Chiancarelle".

Ad incidere sul crollo, probabilmente, anche le forti precipitazioni e i violenti venti che stanno interessando da qualche giorno la città di Salerno, ma i cittadini puntano il dito anche sulla scarsa manutenzione del verde pubblico.

Fortunatamente, nessun ferito. A quell’ora non c’era gente in strada e non si sono registrati danni anche alle auto.