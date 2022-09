Campagna, furgone contro il guard rail in autostrada: ferito il conducente L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale

Grave incidente questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Campagna in direzione Sud.

Il conducente di un furgone, per cause ancora da accertare, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. E' accaduto intorno alle 9. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e una squadra di tecnici dell’Anas che si è per ripristinare la normale viabilità.