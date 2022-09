Maltempo: cade un grosso albero, paura nella notte a Fratte L'arbusto è finito su un'auto e su un tetto. I residenti: "Siamo abbandonati, si intervenga subito"

Ancora danni per il maltempo a Salerno. Paura a Fratte, in via Buonservizi. Questa notte intorno all'una un grosso albero è caduto, finendo proprio sul tetto di uno stabile di proprietà del Comune e danneggiando un'auto parcheggiata. L'arbusto si è spezzato all'altezza delle radici. Sul posto i tecnici del comune, la polizia municipale e gli agronomi incaricati dell'analisi dell'albero che si è spezzato, ma anche degli altri poco distanti. Nelle prossime ore si procederà con la potatura e la messa in sicurezza.

Infuriati gli abitanti di Fratte. “Si interviene solo quando sta per scapparci il morto” denunciano. Da mesi la manutenzione del verde pubblico non viene effettuata nel quartiere periferico, accusano i residenti che si sentono abbandonati e chiedono una maggiore presenza da parte delle istituzioni. Solo ieri un altro albero si era spezzato in via San Pio XI.