Uomo gambizzato a Sarno: arrestato il presunto aggressore Si tratta di un 60enne del posto. Ha esploso sette colpi di pistola, due hanno raggiunto il 54enne

E' stato arrestato un 60enne con precedenti penali, sarebbe l'uomo che ha seminato il terrore nel pomeriggio di ieri a Sarno. E' ritenuto responsabile di lesioni aggravate e porto e detenzione illegale di arma da sparo. Avrebbe esploso almeno sette colpi di pistola a distanza ravvicinata, due hanno raggiunto un 54enne F. S. . Tutto è accaduto proprio vicino a una scuola e nei pressi dello stadio, in via Angelo Lanzetta, seminando il terrore tra la gente. I due avrebbero avuto una discussione davanti a un noto bar.

In seguito si sono allontanati, come registrato dalle immagini di video sorveglianza presenti nel locale. Poco dopo gli spari, il 54enne è stato colpito alle gambe da due colpi di pistola. Soccorso da un'ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale Martiri del Villa Malta, poi trasferito nel nosocomio di Nocera Inferiore. Non è in pericolo di vita, è stato ferito agli arti inferiori.

Sul caso indaga la polizia. Sul posto anche la scientifica. Si indaga ora sul movente della violenta aggressione. Non è chiaro se i due si fossero dati appuntamento nel luogo dell'agguato o se si siano incontrati lì per caso, poi il litigio e gli spari.