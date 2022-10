Incendio all'ospedale Scarlato, a fuoco il locale farmacia: "Indagini in corso" Il sindaco: "Stiamo attendendo le risultanze degli inquirenti per fare chiarezza sull'accaduto"

"Stiamo attendendo le risultanze degli inquirenti per fare chiarezza sull'accaduto", a dirlo il sindaco di Scafati, Cristofoto Salvati, a seguito dell'incendio che ha preso vita, questa notte, all'Ospedale "Mauro Scarlato" di Scafati. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.

Le fiamme sono divampate nel locale farmacia ed hanno avvolto rapidamente parte del terzo piano, tanto che si è reso necessario evacuare una parte dei malati ricoverati nella struttura sanitaria, trasferendoli in altri reparti. Tutti messi in salvo, nessun ferito.

"Appresa la notizia, stamattina mi sono subito recato nei locali per constatare quanto avvenuto, dove ho incontrato il Direttore sanitario della struttura, dott. Maurizio Maria D'Ambrosio, e il Direttore sanitario aziendale dell'Asl Salerno, Primo Sergianni, sincerandomi, in primo luogo, della normale prosecuzione delle attività cliniche dei reparti e sulla possibilità di continuare le terapie in corso", ha fatto sapere la fascia tricolore.

Sulla struttura, su cui erano già in corso operazioni di verifica della staticità da parte degli ingegneri dell'Asl, il sindaco ha assicurato che si continuerà a verificare lo stato di messa in sicurezza per tutelare gli operatori sanitari e i pazienti.

Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore. Al termine dell'intervento, all'alba, i vigili del fuoco di Nocera Inferiore e Mercato San Severino hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'ospedale.

"Al Direttore sanitario e a tutto il personale sanitario del presidio ospedaliero va tutta la mia solidarietà in questo difficile momento. La mia opera sarà continua e incessante per la riqualificazione dell'Ospedale e per il ripristino del pronto soccorso", le parole della fascia tricolore.

Vicinanza è stata espressa anche dal sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora che ha espresso solidarietà al Sindaco Cristoforo Salvati, alla Comunità di Scafati e agli operatori sanitari dell'ospedale Scarlato.