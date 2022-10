Incendio ospedale Scafati, forse a causarlo un frigo difettoso Proseguono le indagini, per il momento si esclude l'origine dolosa

E' stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del rogo divampato, nella notte tra martedì e mercoledì, all'ospedale Mauro Scarlato di Scafati. L'incendio ha riguardato i locali della farmacia. Paura per i pazienti Covid che si trovavano al piano superiore e sono stati svegliati dal fumo scaturito dalla combustione. Il personale sanitario ha provveduto a trasferirli tutti, non ci sono feriti.

Ma sono ingenti i danni, nel reparto è andato tutto distrutto, lì erano stipati anche i farmaci provenienti dal nosocomio di Nocera Inferiore. Bisognerà ora accertare se l'incendio sia di matrice dolosa o se si sia trattato di un incidente. A far divampare le fiamme potrebbe essere stato il malfunzionamento di un frigorifero, quindi forse un corto circuito. Intanto sono in corso le verifiche per stabilire la sicurezza dei luoghi.