Terrore a Nocera, scontri tra tifosi prima di Nocerina-Brindisi La partita era considerata ad alto rischio

Istanti di forte tensione si sono verificati prima del fischio d'inizio di Nocerina-Brindisi, match valido per la settima giornata del girone H del campionato di serie D. Da quanto si apprende tifosi campani e pugliesi sono arrivati al contatto tra le strade di Nocera Superiore, in una zona che non rientrava nel percorso di sicurezza predisposto dalle forze dell'ordine. Durante i disordini è stato danneggiato un pulmino nove posti e diverse auto provenienti dalla Puglia. Ci sarebbero anche alcuni tifosi feriti in modo lieve. Polizia e carabinieri hanno dovuto lavorare alacremente per riportare la calma e consentire ai sostenitori del Brindisi di accedere nel settore ospiti dello stadio San Francesco.

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Nocera Inferiore e del personale della Digos della Questura di Salerno. La gara era stata considerata ad alto rischio da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che aveva limitato la capienza del settore ospiti, mettendo a disposizione solo 90 biglietti per i tifosi pugliesi.