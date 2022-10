Furti in appartamento a Nocera Inferiore: tra le vittime anche un assessore Il gruppo criminale ha messo a segno diversi colpi nelle zone periferiche

Escalation di furti a Nocera Inferiore. C'è anche un assessore comunale tra le vittime della banda delle villette di periferia. Tanti i colpi in appartamento messi a segno nelle ultime settimane. Prese di mira le zone più periferiche e isolate, nei pressi del cimitero e in via Fiano.

Le indagini sui furti a Nocera

Sui casi stanno indagando le forze dell'ordine. In supporto, per risalire all'identità dei malviventi, ci sono anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

Dai primi risultati delle investigazioni degli inquirenti pare che a compiere i furti sia stata una banda di professionisti. Il gruppo criminale prima si sarebbe accertato dell'assenza dei proprietari in casa, per poi andare all'attacco. In un caso avrebbero agito anche in presenza dei proprietari durante il colpo.

Il modus operandi dei ladri

La banda avrebbe raggiunto le abitazioni a piedi, usando sentieri di campagna, lasciando le auto distanti, per poi fuggire con la refurtiva. Uno dei proprietari di una casa svaligiata avrebbe trovato il cancello sbarrato con dei ferri e il quadro elettrico staccato. I ladri avrebbero portato via anche la cassaforte, staccandola dal muro.