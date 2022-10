Farmacie nel mirino di ladri: un colpo messo a segno e uno tentato E' successo a Pontecagnano Faiano e a Bellizzi, portati via 7mila euro

Ancora farmacie nel mirino dei ladri. E' successo a Pontecagnano Faiano. La Farmacia Amabile era stata riaperta da poche settimane, dopo i lavori di ristrutturazione. I malviventi hanno prima cercato di rubare due auto parcheggiate all'esterno, poi, non riuscendoci hanno divelto la saracinesca e sono entrati nell'attività. Dopo aver rovistato tra i farmaci hanno trovato il denaro. Sono stati portati via ben 7mila euro in contanti. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Sempre nelle stesse ore un altro colpo è stato tentato in un'altra farmacia, quella comunale di Bellizzi. In azione forse la stessa band di ladri. In questo caso il furto non è stato portato a termine.

Le indagini dei carabinieri

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi sul posto e stanno analizzando le immagini di videosorveglianza riprese dalle telecamere in funzione in entrambe le farmacie. Toccherà ora ai militari ricostruire le dinamiche di quanto accaduto e risalire all'identità dei responsabili.