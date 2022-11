Giallo di Marzia Capezzuti: la foto con lividi e tagli prima della sparizione L'ha scattata un residente in strada a Pontecagnano

Gli occhi gonfi, il viso pieno di lividi e tagli. La foto choc di Marzia Capezzuti, la 29enne milanese scomparsa, è stata mostrata durante la trasmissione “Chi l'ha visto?”. A inviarla un telespettatore che l'avrebbe scattata poco prima della scomparsa della giovane.

La foto scattata da un cittadino e inviata a "Chi l'ha visto?"

I due si sarebbero incontrati in strada. Anche l'immagine è al vaglio degli inquirenti. Molte persone hanno rifeito che Marzia si trascinava per le botte che riceveva. Lei stessa aveva denunciato il fidanzato che l'avrebbe picchiata in passato per futili motivi.

Le indagini dei carabinieri

Proseguono le indagini sulla sparizione della ragazza, ospite dei familiari del suo fidanzato, a Pontecagnano Faiano. La prossima settimana si terrà l'autopsia e l'esame del dna sui resti ritrovati in un casolare abbandonato nelle campagne di Santa Tecla, tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano. Gli esami sono stati rinviati perché una delle sette persone indagate ha chiesto l’incidente probatorio portando ad uno slittamento.