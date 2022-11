Droga in casa a Cava de' Tirreni: finisce nei guai un 50enne L'attività è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Polizia

Un 50enne di Cava de' Tirreni è stato arrestato nell'ambito di un'attività finalizzata a reprimere il fenomeno e la produzione di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Polizia di Cava de' Tirreni d'intesa con la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

Droga in casa a Cava de' Tirreni

All'interno della casa del 50enne sono stati rinvenuti un chilo e 600 grammi di cannabis indica o sativa, 400 grammi di fogliame essicato e alcune piante - alte tra i 120 ed i 180 centimetri - della stessa natura in fase di essicazione. Gli investigatori, inoltre, hanno trovato un bilancino di precisione, diversi prodotti chimici per la coltivazione delle piantagioni e un rotolo di busta cellophane trasparente, presumibilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza. Il tutto è stato posto sotto sequestro. In mattinata, dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato posto in libertà.