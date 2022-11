Furto di arnie contenenti api a Nocera Inferiore: arrestati due giovani I due dovranno rispondere anche del delitto di uccisione di animali altrui

Un 32enne ed un 27enne sono stati arrestati a Nocera Inferiore per il furto di diverse arnie in legno contenenti famiglie di api. L'operazione è stata effettuata dagli agenti del commissariato di polizia nocerino che hanno sorpreso i due in flagranza di reato.

Il fatto e l'intervento della Polizia

L'attività rientra nell'ambito dei controlli del territorio finalizzati al contrasto dei furti in abitazione e nei fondi agricoli. Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti in località Fiano, sono riusciti a intercettare e bloccare un Fiat Fiorino bianco con due persone a bordo. I poliziotti, durante i controlli, hanno trovato ben sei arnie in legno contenenti famiglie di api, che erano state nascoste sotto un telone posizionato a copertura del pianale posteriore del veicolo. Le arnie erano state asportate poco prima da un vicino fondo dove si pratica l'attività di apicoltura. Gli agenti hanno accertato che le bocchette di uscita delle api dalle arnie erano state sigillate utilizzando della schiuma espansa. Quest'azione aveva peraltro creato uno stato di sofferenza per i piccoli animali e la morte di alcuni di questi.

"Uccisione di animali altrui"

I due giovani, quindi, sono stati dichiarati in stato di arresto. Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, ha disposto gli arresti domiciliari per il 32enne ed il 27enne che dovranno rispondere anche del delitto di uccisione di animali altrui.