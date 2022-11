Il giallo di Marzia: uno degli indagati finisce in carcere per evasione Scoperto nel corso della diretta tv: era ai domiciliari per il reato di rapina

di Federica Inverso

Finisce in carcere uno dei sette indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Marzia Capezzuti: già ai domiciliari per rapina, ha evaso la misura cautelare per cercare di allontanare dei giornalisti.