Incidente tra due auto sull'A2 all'altezza di Baronissi: traffico rallentato L'impatto questa mattina: sul posto Anas e forze dell'ordine

Incidente in autostrada, questa mattina, all'altezza di Baronissi. Coinvolte nell'impatto due vetture. Si registra traffico rallentato con code sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione sud, al km 5,500.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.