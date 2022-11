Incidente stradale sull'A1: muore autista 44enne di Sarno E' stato schiacciato dal carico che trasportava

Grave incidente stradale ieri sera lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto compreso tra Capua e Caianello. Un autotrasportatore 44enne, Alfonso Varlese, è morto schiacciato dal carico che trasportava.

La dinamica dell'incidente

L'autista 44enne è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Un tir carico di pellet, proveniente dalla provincia di Frosinone ha tamponato, per cause ancora non chiare, un altro mezzo pesante.

Il conducente alla guida del tir è stato schiacciato dal peso del suo carico. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita da parte dei soccorritori intervenuti sul posto. Il tratto di autostrada è rimasto parzialmente chiuso fino alle due della scorsa notte. Gli agenti della polizia stradale di Caserta stanno indagando per ricostruire la dinamica della tragedia.

A lutto la comunità salernitana di Sarno.