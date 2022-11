Salerno, rapina a mano armata in un supermercato di Torrione Bottino di circa 300 euro, l’uomo prima della fuga ha portato via anche un succo di frutta

Rapina a mano armata in un supermercato di via Pietro Del Pezzo, nel quartiere Torrione, a Salerno. Intorno alle 14.30 un uomo, con il volto coperto da mascherina chirurgica e da un cappellino, ha fatto irruzione nel supermercato Mister Risparmio. Armato di pistola, si è fatto consegnare l’incasso dall’affetto alla cassa per poi darsi alla fuga. Prima di scappare avrebbe portato via anche un succo di frutta. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 300 euro. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, agli ordini del comandante Manlio Malaspina.