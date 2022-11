Patrimoni illeciti, la Finanza di Salerno sequestra beni per 250mila euro Le indagini coordinate dalla Procura: nel mirino due persone di Pagani e Scafati

La Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione a due provvedimenti di sequestro preventivo e confisca dei beni nei confronti di G.R. (classe '64) e A.A. (classe '58).

Al primo indagato, già sottoposto a regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stata contestata una sproporzione tra il patrimonio detenuto (anche tramite i familiari) ed il reddito dichiarato ai fini fiscali.

Le fiamme gialle hanno apposto i sigilli ad un'unità immobiliare a Pagani per un valore di circa 150mila euro.

Ad A.A., già titolare di una ditta di vendita di autoveicoli a Scafati e condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, la confisca è arrivata per il mancato adempimento all'obbligo di comunicaziazione delle variazioni patrimoniali.

Secondo la ricostruzione del Nucleo Pef, si tratta di importi superiori ai 100mila euro: in questo caso il sequestro ha riguardato l'intero importo movimentato.

Per il Procuratore capo del Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli, si tratta di due operazioni - dal valore complessivo di 250mila euro - che testimoniano l'attenzione degli inquirenti ai patrimoni illecitamente accumulati da persone considerate vicine alla criminalità.