Sesso in pieno giorno nei giardini di Villa Carrara: fermati 2 uomini Intervenuta la polizia municipale. Si tratta di un italiano e un marocchino

Atti osceni in luogo pubblico consumati nella zona orientale di Salerno. Questo pomeriggio Personale della Polizia Municipale è intervenuto nei pressi di un noto supermercato di Pastena (adiacente a Villa Carrara) dove, su una panchina, due persone di sesso maschile, uno italiano e uno di nazionalità marocchina, pare stessero consumando atti osceni in luogo pubblico.

Il provvedimento

La coppia è stata fermata e condotta al Comando per gli adempimenti del caso. La persona extracomunitaria, priva di documenti, è stata condotta in Questura per il foto segnalamento.Un caso che lascia sgomenti i cittadini, perché verificatosi di giorno, in un contesto frequentato da famiglie e ragazzi.