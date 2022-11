A Salerno espulsi 4 extracomunitaria irregolari, operazione della Questura Gli stranieriavevano alle spalle vari precedenti di polizia

Quattro cittadini extracomunitari irregolari e con diversi precedenti di polizia a loro carico sono stati rintracciati ed espulsi nel weekend scorso dai poliziotti della Questura di Salerno nel corso dei servizi di polizia finalizzati al controllo del territorio ed all'intensificazione dell'attività dell'ufficio immigrazione con riferimento alle verifiche della regolarità sul territorio nazionale dei cittadini stranieri presenti nella provincia salernitana.

I dettagli dell'operazione

Due cittadini marocchini sono stati accompagnati presso il CPR di Brindisi, mentre altri due - un cittadino albanese ed un altro cittadino marocchino - hanno fatto ricorso al rimpatrio volontario allontanandosi con un volo aereo per il loro paese di origine.

Dei due cittadini marocchini accompagnati presso il centro Permanenza e Rimpatrio di Brindisi il primo si era reso responsabile di atti osceni in luogo pubblico nei pressi della villa Carrara di Salerno: il fatto, per il quale sono intervenuti i poliziotti delle volanti insieme con la polizia locale, ha destato molto scalpore anche mediatico e ha molto turbato la collettività. Il secondo cittadino accompagnato invece aveva esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo in Piazza Amendola. Per entrambi, a seguito delle attività burocratiche necessarie, scatterà il rimpatrio in Marocco organizzato dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.