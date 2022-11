Giallo di Marzia Capezzuti, analisi della Procura sul cellulare di una straniera Sequestrato nei giorni scorsi dai carabinieri, potrebbe dare una svolta all'indagini per omicidio

Si arricchisce di una nuova puntata il giallo sulla scomparsa di Marzia Capezzuti, la 29enne di cui si sono perse le tracce da 8 mesi.

Gli accertamenti sul cellulare di una donna straniera

La Procura di Salerno ha affidato ad un consulente tecnico l'analisi dei dati su un cellulare intestato ad una donna straniera. Il telefonino è stato sequestrato dai carabinieri nei giorni scorsi e potrebbe fornire elementi utili all'indagine.

L'ipotesi della Procura: omicidio e occultamento di cadavere

Gli inquirenti guidati dal procuratore capo Giuseppe Borrelli hanno aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. Sette le persone iscritte nel registro degli indagati. Il sequestro del telefonino potrebbe fornire un'ulteriore accelerazione all'inchiesta.

Attesa per l'incidente probatorio

Dopo il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un bosco tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino, si sono rafforzati i timori di parenti e amici di Marzia che i resti possano essere proprio quelli della ragazza scomparsa. Per chiarire definitivamente il mistero, però, bisognerà attendere il responso degli esami del dna. In tal senso, si attende il conferimento dell'incarico per l'incidente probatorio, richiesto dall'avvocato di alcuni degli indagati, Luigi Spadafora.