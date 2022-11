Legionella alla piscina Vitale di Salerno: negativi test sugli atleti I tesserati della Rari Nantes si sono sottoposti alle analisi

Hanno dato tutti esito negativo alla legionella i 40 test effettuati sugli atleti della Rari Nantes di Salerno. A far scattare l'allarme alla piscina Vitale malori avvertiti da chi aveva frequentato la struttura.

Vi ci sono sottoposti nelle ultime quarantotto ore i tesserati della squadra. La piscina era stata chiusa nella mattinata di sabato 12 novembre. A far scattare l'allarme in chi aveva frequentato la struttura nel corso delle ultime settimane sintomi come occhi rossi, vomito e problemi respiratori. Restano comunque da effettuare altri accertamenti.