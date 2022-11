Abusi edilizi all’interno del sito archeologico di Paestum: scatta il sequestro L’operazione delle fiamme gialle ha portato anche alla denuncia del proprietario

Continua incessante l’attività della dipendente Sezione Operativa Navale di Salerno, che nella prima decade del mese di novembre, ha sequestrato un manufatto adibito a stanza d’albergo con annesso servizio igienico e porticato di una nota struttura ricettiva, ubicata all’interno del sito archeologico di Capaccio Paestum.

Gli abusi

L’immobile oggetto di contestazione era già sottoposto per abusi edilizi per cui il proprietario è stato denunciato anche per violazione dei sigilli. Le attività svolte si incardinano nelle più ampie azioni che il citato reparto Navale realizza a tutela delle bellezze culturali e artistiche del Parco archeologico di Paestum riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO, al fine di conservarne il pieno valore.

I dettagli

In particolare, i controlli eseguiti da parte dei militari delle fiamme gialle hanno permesso di accertare oltre l’avvenuta demolizione e conseguente ripristino dello stato dei luoghi di più opere difformi denunciate nel tempo, anche una cattiva pratica di utilizzo degli abusi edilizi ai fini commerciali, ricavando proventi di natura economica utilizzando una concorrenza sleale, in considerazione che il sito è caratterizzato da una tutela integrale e quindi non è possibile rilasciare alcun titolo edilizio.