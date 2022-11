Tentato femminicidio di Montecorvino Pugliano: grave la donna ustionata Il compagno l'avrebbe cosparsa di alcol per poi darle fuoco

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli la 51enne, originaria di Pontecagnano Faiano, sarebbe stata aggredita dal compagno che l'avrebbe cosparsa d'alcol per poi darle fuoco. E' successo in via Arena Fortunato, nella frazione Santa Tecla di Montecorvino Pugliano.

La ricostruzione dell'aggressione di Montecorvino Pugliano

La donna sarebbe stata aggredita in casa dal suo compagno che le avrebbe dato fuoco, dopo averla cosparsa di liquido infiammabile. La 51enne lunedì sera è arrivata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno con ustioni di secondo e terzo grado al dorso e al braccio destro, all'addome e ai fianchi. Dopo un primo intervento è stata trasferita all'ospedale Cardarelli di Napoli. E' in grave condizioni ma non rischierebbe la vita. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto in casa. Il compagno, un camionista, sarebbe stato sentito dai militari. Proseguono le indagini della Procura.