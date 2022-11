Amianto tra gli scarti edilizi nell'ex scuola delle suore: scatta il sequestro L'intervento dei vigili urbani di Salerno nel quartiere Torrione dopo alcune segnalazioni

La polizia municipale di Salerno ha sequestrato il cantiere dove sono in corso i lavori di abbattimento dell’ex scuola delle suore, in via Pisacane nel quartiere Torrione.

L’intervento dei caschi bianchi in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti: tra gli scarti ci sarebbe anche amianto, materiale pericoloso per la salute che dovrebbe essere smaltito con procedure specifiche e che invece era ammassato insieme ai resti dell’abbattimento.

I sigilli sono scatti su tutta l’area di quella che un tempo era l'edificio scolastico gestito dalle suore e destinata alla costruzione di abitazioni civili. Tutto fermo però: gli agenti guidati dal comandante Rosario Battipaglia, dopo una lunga attività investigativa, hanno sequestrato il cantiere ed informato la procura di Salerno.