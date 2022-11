Incidente mortale a Capaccio: perde la vita un 57enne L’impatto si è verificato in località Laura, ferita un’altra persona

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio in via Francesco Gregorio, in località Laura a Capaccio Paestum. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ed un furgone si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato un 57enne di Cicerale che era alla guida del furgone. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: l’uomo è deceduto sul colpo. Ferita in modo lieve l’altra persona rimasta coinvolta nell’impatto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia. Dolore anche ad Agropoli dove l’uomo gestiva un’attività commerciale.