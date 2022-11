Incivili della differenziata a Salerno: multe a raffica ai locali Oltre 300 le sanzioni nei confronti delle attività commerciali

Non si fermano i controlli da parte del personale del Comando di Polizia Municipale del Nucleo Operativo - Polizia Ambientale e Decoro Urbano di Salerno, agli ordini del Comandante Rosario Battipaglia e diretto dal Cap. Dott. Mario Elia, coadiuvati da personale della Salerno Pulita. Nei giorni scorsi le verifiche hanno interessato alcune zone della città tra le più soggette al all’abbandono illecito dei rifiuti.

Controlli contro l'abbandono dei rifiuti a Salerno

I controlli dei caschi bianchi hanno interessato la zona dello stadio Arechi nei pressi del cinema, dove sono stati sanzionati due esercizi pubblici, recidivi, avrebbero abbandonato in maniera incontrollata una notevole quantità di rifiuti non differenziati, depositandoli sul suolo pubblico senza far uso dei carrellati.

L’operazione più importante della giornata ha però interessato Vicolo Guaiferio, alle spalle di Via Roma di fronte al Palazzo di Città. I caschi bianchi hanno trovato una situazione critica in pieno Centro Storico. Su richiesta degli operatori della Salerno Pulita gli Agenti del Nucleo di Polizia Ambientale intervenuti hanno riscontrato la presenza di una notevole quantità di rifiuti depositati in modo non differenziato. La maggior parte erano stati lasciati sulla pubblica via. Con l’ausilio degli operatori di Salerno Pulita sono stati ispezionati i rifiuti ed individuati tutti i responsabili identificati. Si tratta dei gestori di tre pubblici esercizi che si trovano in via Roma.

I rifiuti, per eliminare la situazione di degrado e rischi per la salute pubblica, sono stati portati via. Tre cassonetti non conformi ai prescritti carrellati sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziaria a Salerno Pulita. Si trattava dei vecchi grandi cassonetti da 1.100 in dotazione al Comune prima dell'avvio del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”.

Ripulite le aree dove sono stati abbandonati i rifiuti

Successivamente il personale di Salerno Pulita, su richiesta della Polizia Municipale, ha proceduto al lavaggio ed alla sanificazione della strada liberata dal cumulo di rifiuti dai quali era pure ben visibile il percolamento sulla pubblica via del Centro Storico, arredata con pavimentazione artistica. Sono scattate per due gestori sanzioni di carattere amministrativo, mentre per un noto gestore dei locali di Via Roma, possessore dei cassonetti sottoposti a sequestro, oltre ai verbali amministrativi è scattata la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con deturpamento e imbrattamento del vicolo al quale aveva arrecato un pregiudizio permanente e per il quale si è reso necessario un immediato intervento di ripristino, anche per evitare ulteriori inconvenienti di carattere igienico sanitario, senza trascurare il pericolo e l’intralcio arrecati al transito pedonale e veicolare.

Circa trecento le violazioni contestate negli ultimi mesi soprattutto a gestori di attività commerciali.