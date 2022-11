Addetti alla sicurezza accoltellati davanti ad un bar di Salerno E' accaduto all'alba in via Verdi, i due avevano terminato il proprio turno in un locale notturno

Due addetti alla sicurezza di un locale notturno di Salerno sono stati accoltellati in via Verdi, nei pressi di un bar del Parco Arbostella. Il fatto è avvenuto intorno alle 6.30. I due uomini, di 45 e 35 anni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sono entrambi ricoverati al pronto soccorso del “Ruggi”, uno in codice rosso per una ferita d'arma da taglio riportata da una gamba ed un altro in codice giallo per una ferita ad un braccio. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Chi ha agito si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, agli ordini del comandante Manlio Malaspina, sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed individuare il responsabile. I due addetti alla sicurezza avevano da poco terminato il proprio turno in un locale notturno, nei pressi dello stadio Arechi. Non è da escludere che il ferimento possa essere scaturito da una discussione avvenuta proprio nel corso della serata.

Sangue dopo una lite?

L'aggressore potrebbe averli seguiti fino al bar del Parco Arbostella dove, poi, li ha feriti con un coltello. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, dai quali potrebbero ricavare elementi utili per risalire all'aggressore.