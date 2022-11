Controlli nei cantieri edili della Costiera Amalfitana: denunce e maxi multe La task force congiunta di Carabinieri e Ispettorato del lavoro di Salerno

Controlli a raffica nei cantieri della provincia di Salerno da parte dei carabinieri e dell'Ispettorato del lavoro: in particolare, le attività si sono concentrate soprattutto in Costiera Amalfitana. Da Maiori a Positano, al setaccio le attività edili per l'accertamento delle violazioni in materia di lavoro irregolare.

Le verifiche hanno interessato, in particolare, 13 aree dove erano in corso lavori di vario tipo. Controllate 16 ditte ed identificate 50 persone tra dipendenti, datori di lavoro e direttori di settore.

Le irregolarità riscontrate

Diverse le irregolarità riscontrate dalla task force congiunta Carabinieri-Ispettorato del lavoro in materia di edilizia ed urbanistica. Venti le persone denunciate e 24 le sanzioni amministrative comminate. Elevate multe per oltre 100mila euro. Nel corso dell'attività è scattato il sequestro di un vano per cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione senza alcuna autorizzazione.

Il titolare di una ditta di Agerola è stato destinatario di una multa da 21mila euro e l'obbligo di assumere con regolare contratto i dipendenti - tutti stranieri provenienti dall'Est Europa - che risultavano "in nero".

Da Minori a Positano, raffica di multe e denunce

A Minori, i titolari di un'altra azienda - oltre alla maxi multa per lavoro nero - sono stati denunciati per la presenza di due dipendenti stranieri privi persino del permesso di soggiorno. Altre 8 denunce sono invece scattate a Positano, tutti legali rappresentanti di altrettante ditte impegnate nella realizzazione di un parcheggio, perché risultate carenti a vario titolo in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.