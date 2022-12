Schianto in moto contro lo spartitraffico: muore 32enne a Salerno La tragedia nella notte, nei pressi del Grand Hotel

Sangue sulle strade di Salerno dove nella notte, a causa di tragico incidente stradale, ha perso la vita un centauro 32enne. L'uomo, sembrerebbe originario dell'Agro nocerino sarnese, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto intorno all'1.30, in via Torrione, nei pressi del Grand Hotel Salerno.

L'incidente

Dopo aver perso il controllo del mezzo, l'uomo è finito contro il cordolo spartitraffico, che regola la viabilità all'incrocio con il sottopasso ferroviario, posizionato al centro della carreggiata. Il 32enne è poi finito violentemente a terra. Un impatto violentissimo che gli ha provocato delle lesioni che gli sono risultate fatali.

Nonostante, infatti, l'immediato l'intervento dei sanitati che lo hanno trasferito in codice rosso presso l’ospedale di Salerno, purtroppo il giovane non è riuscito a superare il brutto politrauma subito. Stando a quanto si apprende, al suo arrivo in ospedale era già morto.

Spetterà ora ai carabinieri il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.