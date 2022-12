Colpo di pistola al petto a un 16enne: il proiettile a poca distanza dal cuore Si indaga, il giovane è vivo per miracolo. Choc a Scafati

Un 16enne di Scafati è stato colpito al petto da un proiettile, è finito proprio a pochi cm dal cuore. Il giovanissimo è stato trovato in una pozza di sangue nel quartiere Vetrai, nel centro storico del comune dell'agro, la scorsa notte.

Le indagini sull'aggressione al 16enne

E' giallo sull'aggressione al 16enne di Scafati, colpito al petto da un colpo di pistola. Il giovane è incensurato, così come i suoi genitori. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Non si esclude alcuna ipotesi, anche la lite tra giovanissimi. Il minore è stato soccorso dai sanitari del 118. E' stato condotto prima all'ospedale di Castellamare e poi al Loreto Mare di Napoli dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. E' ricoverato in prognosi riservata.