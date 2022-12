Incendio al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno Le fiamme partite da materiale di coibentazione, 60 pazienti spostati nei corridoi

Paura questa notte per un incendio che si è sviluppato el pronto soccorso dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Il rogo sarebbe partito dal locale dove si trovano le caldaie. Momenti di tensione tra pazienti e personale.

La ricostruzione dell'incendio

Questa mattina all'alba, intorno alle 4, un rogo si è sviluppato nel vano caldaia del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Le fiamme si sarebbero alimentate da materiale di coibentazione delle tubazioni di adduzione dei servizi, istallate in un locale attiguo al pronto soccorso. La densa coltre di fumo nero ha raggiunto anche le stanze di ricovero dei pazienti, una sessantina sono stati trasferiti in altri ambienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Salerno, con una squadra dalla sede centrale e da Giffoni. I caschi rossi hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Momenti di paura e apprensione tra il personale al lavoro e la gente in attesa al pronto soccorso. Fortunatamente non ci son feriti.