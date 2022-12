Incendio al pronto soccorso del Ruggi: l'ira della Uil Fpl "E' sovraffollato. Tragedia evitata solo grazie all'intervento di personale e soccorsi"

Dopo la notte di paura all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per un incendio verificatosi nei locali sottostanti dell’Osservazione breve intensa e del Pronto soccorso, non si fermano le polemiche.

Per i sindacati si è evitata la tragedia solo grazie all’intervento degli operatori in servizio, della squadra antincendio, della vigilanza e dell’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco. Si è riuscito a sedare il tutto non senza problemi visto che all’interno dei locali del Pronto soccorso sono quasi sempre presenti un numero di pazienti superiore a quelli che il personale e gli spazi possono accogliere. Infatti, vi è stata la necessità di evacuare 63 pazienti totali con qualcuno di loro che si è anche intossicato dopo aver inalato sostanze tossiche, accusano ancora i sindacati.

Le dichiarazioni della Uil Fpl

“La Uil Fpl da sempre è con i lavoratori ma soprattutto con i pazienti del territorio. Senza voler sollevare alcuna polemica, resta il fatto che il Pronto soccorso di un’azienda come il “Ruggi” ha bisogno di spazi molto più grandi di maggiore personale e probabilmente di una gestione più attenta alle varie necessità. Sarebbe il caso di prevenire eventuali situazioni, perché poi quando succedono ci troviamo tutti impreparati. Pertanto ci aspettiamo dall’Azienda una convocazione in breve tempo per avere un chiarimento sull’accaduto, per poi poter definire percorsi condivisi, linee guida e protocolli d’intervento”, ha detto il segretario con delega alla Sanità della Uil Fpl Salerno, Angelo Rambaldi.