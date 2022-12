Salerno, 39enne sposato a sua insaputa non può risposarsi L'uomo ha denunciato la falsità dell'atto ma il reato è prescritto: respinto l'annullamento

Si era recato in Comune a Salerno per il matrimonio ma ha dovuto fare i conti con un'amara ed incredibile sorpresa. Come riportato dal quotidiano La Città, un 39enne salernitano risultava già sposato. Le presunte nozze sarebbero avvenute otto anni prima: l'uomo, a sua insaputa, risulta legato ad una ragazza di Santo Domingo che né conosce né ha mai visto. Una situazione resa ancora più paradossale dall'iter burocratico avviato subito dopo la scoperta.

Danno e beffa per il 39enne

Il 39enne ha, infatti, denunciato la falsità dell'atto del matrimonio ma, essendo trascorsi otto anni dalla data delle (false) nozze, il reato è prescritto. Il Tribunale Civile, dunque, ha respinto l'istanza di annullamento delle nozze, tra l'incredulità generale.

L'uomo, infatti, senza l'annullamento non può contrarre un altro matromonio. L'articolo 556 del codice penale, infatti, prevede il delitto di bigamia:

“Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei”.