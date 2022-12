Officina meccanica abusiva e lavoratori in nero, blitz dei Carabinieri Denunciato un 39enne di Battipaglia

I Carabinieri della Forestale di Salerno e della stazione di Pontecagnano hanno denunciato un 39enne di Battipaglia per violazioni ambientali in materia di rifiuti ed emissioni nell'atmosfera, oltre che per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'uomo, secondo i militari, aveva allestito un'officina meccanica abusiva in un'area di circa 1500 metri quadrati dove sono stati sorpresi anche quattro lavoratori in nero. Il sito è stato sequestrato.