Giovane aggredito con un martello a Baronissi: identificato un ragazzo L'aggressione in pieno centro città. Dura condanna del sindaco Valiante: "Non c'è più alcun limite"

Sono ancora dei giovanissimi i protogonisti dell'ultima violenta lite avvenuta nel Salernitano. Una vera e propria aggressione in pieno centro a Baronissi.

Un 20enne è stato aggredito da un altro ragazzo, ancora minorenne, armato di martello, al quartiere Cariti, nel pomeriggio di oggi.

Una lite scoppiata, sembrerebbe, per futili motivi. Ma su quando accaduto sono in corso ora le indagini delle forze dell'ordine.

Il malcapitato, dopo esser stato colpito, pare sia riuscito a divincolarsi e scappare per poi essere soccorso dai sanitari de Il Punto di Baronissi che hanno provveduto a trasportarlo all’ospedale di Mercato San Severino. E' ricoverato ora al Ruggi di Salerno, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore, invece, dopo una breve fuga è stato bloccato e identificato dai Carabinieri.

La condanna del sindaco Valiante

La notizia ha in poco tempo raggiunto la cittadinanza, sconvolta dall'ennesimo caso di violenza tra i giovanissimi. Dura la condanna del primo cittadino della città Gianfranco Valiante: "Non c'è più alcun limite. - scrive sui social la fascia tricolore -Vicinanza e affetto al nostro giovane concittadino, ferito da un coetaneo a martellate in testa per fortuna senza gravi conseguenza. Un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri".