Tragedia a Salerno: morte due persone tra le strade del centro Entrambe sarebbero state stroncate da un arresto cardiaco

Choc a Salerno dove, nella tarda mattinata, hanno perso la vita due persone in strada, probabilmente a causa di un malore. Le tragedie sono avvenute a Corso Vittorio Emanuele e a Lungomare Trieste, nel pieno centro cittadino. Le vittime, secondo le primissime informazioni, sarebbero state stroncate da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Una delle due persone pare stesse facendo jogging quando ha avvertito il malore. Vani sono risultati i tenativi di rianimarli da parte dei sanitari del 118, intervenuti d'urgenza in entrambi i casi con un'ambulanza.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. A Lungomare Trieste l'area è stata delimitata con un nastro bianco e rosso dagli agenti della Polizia Locale e si attende l'arrivo del medico legale e del magistrato per provare a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Sgomento, dolore e tanta incredulità a Salerno per una doppia tragedia che si è consumata in pieno centro e sotto gli occhi di numerosi passanti.