Anziano vaga all'ingresso della tangenziale di Salerno: lo soccorre la polizia Gli agenti hanno anche aiutato una 93enne che aveva perso la strada di casa

Gli uomini della polizia di stato di Salerno sono intervenuti in questi giorni in soccorso di due persone anziane in difficoltà.

La ricostruzione degli interventi della polizia

I poliziotti della Squadra Volante di Salerno hanno aiutato due anziani in difficoltà; un settantacinquenne soccorso in serata mentre a piedi vagava smarrito all’ingresso della tangenziale a Fratte, in una condizione di evidente pericolo. L’anziano è stato avvicinato e rassicurato dai poliziotti e riaffidato a propri familiari.

Anche una signora novantatreenne, segnalata dai cittadini al numero d’emergenza, è stata soccorsa dagli operatori di polizia mentre tentava di aprire un appartamento. La donna, in evidente stato di confusione, aveva smarrito la strada di casa e scambiato il portone del proprio condominio. I poliziotti l’hanno rasserenata e ricondotta alla propria abitazione dove è stata affidata alle cure dei familiari.