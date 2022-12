Tragico incidente sull'A30 tra moto e camion: muore 30enne di Scafati Lo scontro nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, in direzione Caserta

Una lunga scia di sangue sulle strade del Salernitano. Per cause ancora in corso di accertamento, questo pomeriggio, poco dopo le 17, una moto e un mezzo pesante si sono scontrati sulla A30, nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, in direzione Caserta. Troppo gravi le ferite riportate dal centauro, che ha perso la vita. La vittima è un trentenne di Scafati.

Ad intervenire sul posto sono stati i volontari del soccorso. Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Spetterà alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

A causa del tragico incidente il traffico è andato in tilt, registrati circa tre chilometri di coda in direzione di Caserta.

Ancora una giorvane vita spezzata in provincia di Salerno

A nemmeno una settimana dalla tragica morte di Massimo De Rosa, il centauro che ha perso la vita domenica scorsa a causa di un incidente stradale avvenuto lungo l'Amalfitana, tra Praiano e Positano, la provincia di Salerno è sconvolta da una nuovo tragico sinistro.