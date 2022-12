Uomo accoltellato in via Liguori a Salerno, indaga la polizia La vittima è un 32enne, che è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi

La polizia indaga su quanto accaduto nella tarda serata di ieri al quartiere Petrosino di Salerno, dove un uomo di 32enne è stato ferito a coltellate.

Almeno tre i fendenti riscontrati dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Ruggi, dove la vittima è stata medicata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire cosa abbia scatenato l’aggressione, avvenuta in Via Liguori.