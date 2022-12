Incidente all'alba a Salerno, scontro frontale tra due auto Incastrate le vetture: necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Brutto incidente questa mattina intorno alle 5 a Salerno, nella zona orientale. Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente: l'impatto è stato molto violento, tanto che i veicoli si sono incastrati.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco: sul posto, in via San Leonardo, anche la polizia ed il personale di Strade sicure per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza.

Traffico bloccato fino all'ultimazione degli interventi.