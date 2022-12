Blitz dei vigili di Salerno nel centro storico, scoperto deposito di merce falsa I controlli sono scattati in un locale di Via Mazza

Blitz della Polizia municipale nel centro storico di Salerno: i caschi bianchi, guidati dal comandante Rosario Battipaglia, hanno intensificato i controlli nei giorni del ponte dell'Immacolata, con la città invasa da migliaia di turisti.

Agenti in borghese, dislocati su Corso Vittorio Emanuele e nei vicoli del centro storico, hanno tenuto d'occhio il continuo andirvieni di alcuni cittadini extracomunitari. Gli agenti, coordinati dal capitano Gianfranco Capaldo, si sono introdotti in un locale di Via Mazza.

All'interno, i vigili hanno scoperto una ingente quantità di prodotti contraffatti, destinata alla vendita abusiva sulle strade principali di Salerno. Tutta la merce è stata sequestrata